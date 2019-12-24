|
|
ФГВФО попередив про шахрайство з поверненням коштів з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів попередив про шахрайські дії деяких компаній, які пропонують за певну плату своє «сприяння» в поверненні коштів кредиторам неплатоспроможних банків.
Дивися повний текст ФГВФО попередив про шахрайство з поверненням коштів з банків-банкрутів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88690
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54
То есть надо решать вопрос только через ФГВФЛ?
-
heavensfeel
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 02.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор