ФГВФО попередив про шахрайство з поверненням коштів з...
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Наш сюжет – про українського захисника Федора Юндіна. З перших днів пострілів він добровольцем рушив на війну. Додому повернувся із великими планами, але вдома чекали тільки великі проблеми. Захистити власний дім від банальної розрухи – справа не з простих. До армії Федір мав збереження, які на час служби залишив у комерційному банку. І залишився – ні з чим! Як зникали безвісти гроші українців і закривалися банки? Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-chi ... riali.html
Наш сюжет – про українського захисника Федора Юндіна. З перших днів пострілів він добровольцем рушив на війну. Додому повернувся із великими планами, але вдома чекали тільки великі проблеми. Захистити власний дім від банальної розрухи – справа не з простих. До армії Федір мав збереження, які на час служби залишив у комерційному банку. І залишився – ні з чим! Як зникали безвісти гроші українців і закривалися банки? Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-chi ... riali.html