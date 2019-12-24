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ФГВФО попередив про шахрайство
з поверненням коштів з...

ФГВФО попередив про шахрайство з поверненням коштів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54

ФГВФО попередив про шахрайство з поверненням коштів з...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів попередив про шахрайські дії деяких компаній, які пропонують за певну плату своє «сприяння» в поверненні коштів кредиторам неплатоспроможних банків.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:54

То есть надо решать вопрос только через ФГВФЛ?
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:06

Почему нет информации по банкам банкротом и их реализации имущества, . Почему не работает эл.адрес ФГВФЛ?
alladtz49
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