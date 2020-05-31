Курс гривні цього тижня може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух до 26 грн/долар.
Дивися повний текст Аналітики очікують подальшого зміцнення курсу гривні.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:03
Аналітики очікують подальшого зміцнення курсу гривні
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Дивися повний текст Аналітики очікують подальшого зміцнення курсу гривні.
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:03
Только что читаю "Корреспондент" там пишут бакс подорожал на 5 копеек и идёт вверх, здесь пишут бакс падает... Кому верить? Что за качели и вбросы? Если по факту доллар подорожал, а вы пишите о падении, то это от вас вброс
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:48
Я посмотрю как он будет падають в конце июля.Тоже мне 5коп, завтра 25коп поднимется
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