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Аналітики очікують подальшого
зміцнення курсу гривні

Аналітики очікують подальшого зміцнення курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:03

Аналітики очікують подальшого зміцнення курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні цього тижня може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух до 26 грн/долар.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:03

Только что читаю "Корреспондент" там пишут бакс подорожал на 5 копеек и идёт вверх, здесь пишут бакс падает... Кому верить? Что за качели и вбросы? Если по факту доллар подорожал, а вы пишите о падении, то это от вас вброс
ironkot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:48

Я посмотрю как он будет падають в конце июля.Тоже мне 5коп, завтра 25коп поднимется
geratnext50
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:08

Значит курс на 27-28, а осенью и к 30
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:10

https://news.finance.ua/ru/news/-/47246 ... ila-dollar
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Зеленобобы ожидают, что в этом году Украина получит порядка 6−7 миллиардов долларов, что позволит стране продолжить обслуживание государственного долга. Именно на 2020−2021 года в Украине приходятся пики по долговой нагрузке. Только в этом году еще необходимо привлечь порядка 15 млрд долларов для погашения и рефинансирования долгов.

Про какое падение бакса речь , когда нехватка 15 лиардов
macho070707
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