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НБУ оштрафував Універсал Банк на 14,4 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України наклав штраф на Універсал Банк (Київ) в розмірі 14 млн 382,472 тис. грн за провадження ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 млрд грн.
Дивися повний текст НБУ оштрафував Універсал Банк на 14,4 млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:07
Думаю Универсал Банку нужно доказать свою невиновность и утереть всем наговорщикам нос
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orlovartur77
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