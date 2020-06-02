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Нацбанк продав срібних банкнот
майже на півмільйона гривень

Нацбанк продав срібних банкнот майже на півмільйона гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:34

Нацбанк продав срібних банкнот майже на півмільйона гривень

Пропонуємо до обговорення:
На електронному аукціоні з продажу сувенірних банкнот зі срібла номіналом 1000 грн зразка 2019 року, який відбувся 4 червня, Нацбанк реалізував всю запропоновану продукцію - 40 банкнот на загальну суму понад 447 тис. грн.

Дивися повний текст Нацбанк продав срібних банкнот майже на півмільйона гривень.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:34

Нифига себе. Даже зарплату 1 зампреда не отбили. А радости :)
PUnder
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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