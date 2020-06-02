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Нацбанк продав срібних банкнот майже на півмільйона гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:34
Пропонуємо до обговорення:
На електронному аукціоні з продажу сувенірних банкнот зі срібла номіналом 1000 грн зразка 2019 року, який відбувся 4 червня, Нацбанк реалізував всю запропоновану продукцію - 40 банкнот на загальну суму понад 447 тис. грн.
Дивися повний текст Нацбанк продав срібних банкнот майже на півмільйона гривень
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:34
Нифига себе. Даже зарплату 1 зампреда не отбили. А радости :)
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