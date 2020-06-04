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Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
За словами президента, МВФ мав намір виділити перший транш на суму $1,9 млрд, а не $2,1 млрд, як ухвалено. Але Зеленський пояснив скрутну ситуацію України очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій і вони домовилися про збільшення суми першого траншу від Фонду.
Дивися повний текст Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ збільшення першого траншу
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01
Прям картина маслом:
Зеленский:
- Поймите, ситуация сложная, я очень прошу и настаиваю - дайте больше денег.
МВФ:
- Ну ладно.....
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sergey_nosko
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:29
квартал 95 - повія підняла спідничку і отримала бонус.
пабєда-главний комік кварталу.
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igorbuda52
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:58
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:53
Хорошая новость.... для гудка и бени.
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