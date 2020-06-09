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Зеленський розповів, як
вдалося домогтися від МВФ...

Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01

Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...

Пропонуємо до обговорення:
За словами президента, МВФ мав намір виділити перший транш на суму $1,9 млрд, а не $2,1 млрд, як ухвалено. Але Зеленський пояснив скрутну ситуацію України очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій і вони домовилися про збільшення суми першого траншу від Фонду.

Дивися повний текст Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ збільшення першого траншу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01

Прям картина маслом:
Зеленский:
- Поймите, ситуация сложная, я очень прошу и настаиваю - дайте больше денег.
МВФ:
- Ну ладно.....
sergey_nosko
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:29

квартал 95 - повія підняла спідничку і отримала бонус.
пабєда-главний комік кварталу.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:58

теперь следим за активностью мышей
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:53

Хорошая новость.... для гудка и бени.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:36

сдал страну с потрохами, вот и дали...
завтра зелю ищем на Канарах
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:37

кстати, а деньги то, где ?
куда дели...))
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Простым смертным (среднестатистическим гражданам) от этого ни жарко-ни холодно.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:49

Re: Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...

Зе, время сказки сказывать уже прошло.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:07

Браво!!! Достоин присвоения звания Герой Украины, с вручением ордена «Золотая Звезда» и Ордена Державы одновременно.
warlamp
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