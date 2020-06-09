|
|
|
Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01
Пропонуємо до обговорення:
За словами президента, МВФ мав намір виділити перший транш на суму $1,9 млрд, а не $2,1 млрд, як ухвалено. Але Зеленський пояснив скрутну ситуацію України очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій і вони домовилися про збільшення суми першого траншу від Фонду.
Дивися повний текст Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ збільшення першого траншу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88703
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01
Прям картина маслом:
Зеленский:
- Поймите, ситуация сложная, я очень прошу и настаиваю - дайте больше денег.
МВФ:
- Ну ладно.....
-
sergey_nosko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 07.05.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:29
квартал 95 - повія підняла спідничку і отримала бонус.
пабєда-главний комік кварталу.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:58
теперь следим за активностью мышей
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:53
Хорошая новость.... для гудка и бени.
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:37
кстати, а деньги то, где ?
куда дели...))
-
Марта
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:43
Простым смертным (среднестатистическим гражданам) от этого ни жарко-ни холодно.
-
sashamaestro1977
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:49
Зе, время сказки сказывать уже прошло.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9708
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 2095 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:07
Браво!!! Достоин присвоения звания Герой Украины, с вручением ордена «Золотая Звезда» и Ордена Державы одновременно.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1491
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 00:04
Прочитавши коментарі може скластись негативне враження - через ботів.
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|