Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2020 02:49
Не вийшло так же круто як в серіалі МВФ послати. Реальність виявилася кардинально протилежною. Правда, Бубочка?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 05:51
Навеяло
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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