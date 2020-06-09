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Зеленський розповів, як
вдалося домогтися від МВФ...

Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 02:49

Не вийшло так же круто як в серіалі МВФ послати. Реальність виявилася кардинально протилежною. Правда, Бубочка?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 05:51

Навеяло
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:38

Re: Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...

рассказ был про почти 10... Потом почти 8!... Потом 5.... и вот 1,5.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:42

  Ukrainian написав:Навеяло


Как не печально, но это наверное одно из самых честных его выступлений....
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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