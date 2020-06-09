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Зеленський розповів, як
вдалося домогтися від МВФ...

Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 02:49

Не вийшло так же круто як в серіалі МВФ послати. Реальність виявилася кардинально протилежною. Правда, Бубочка?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:42

Re: и?

Через 18 месяцев откуда возьмутся 5 млрд. дол.США + % ??
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:47

  sal написав:Через 18 месяцев откуда возьмутся 5 млрд. дол.США + % ??


повысят налоги, пошлины и коммунальные услуги, выростут цены, увеличатся сборы в бюджет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:57

  sal написав:Через 18 месяцев откуда возьмутся 5 млрд. дол.США + % ??


Займут 7 млрд, отдадут 5 + проценты.
Уже лет 10 страна в таком режиме существует.

Правда под каждый займ приходится прогибаться под хотелки иностранных кредиторов. Но то такое... Некоторые даже верят, что хотелки иностранных кредиторов идут на пользу простым украинцам.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:04

  Shram написав:Некоторые даже верят, что хотелки иностранных кредиторов идут на пользу простым украинцам.


Именно в этих хотелках и спрятан способ получения процентов.

Чтобы заработать денег нужно либо самому работать, либо заставить работать других на себя. Сделать это можно либо насильственным принуждением, либо повысив стоимость жизни для населения и забирая разницу между реальной стоимостью жизни и повышенной.
Амвросий
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  #<12
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