Зеленський розповів, як вдалося домогтися від МВФ...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 02:49
Не вийшло так же круто як в серіалі МВФ послати. Реальність виявилася кардинально протилежною. Правда, Бубочка?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:42
Re: и?
Через 18 месяцев откуда возьмутся 5 млрд. дол.США + % ??
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:47
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:57
Займут 7 млрд, отдадут 5 + проценты.
Уже лет 10 страна в таком режиме существует.
Правда под каждый займ приходится прогибаться под хотелки иностранных кредиторов. Но то такое... Некоторые даже верят, что хотелки иностранных кредиторов идут на пользу простым украинцам.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:04
Именно в этих хотелках и спрятан способ получения процентов.
Чтобы заработать денег нужно либо самому работать, либо заставить работать других на себя. Сделать это можно либо насильственным принуждением, либо повысив стоимость жизни для населения и забирая разницу между реальной стоимостью жизни и повышенной.
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