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Власник Pizza Celentano пояснив,
чому закриває заклади в...

Власник Pizza Celentano пояснив, чому закриває заклади в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:25

Власник Pizza Celentano пояснив, чому закриває заклади в...

Пропонуємо до обговорення:
Власник мережі столичних ресторанів Pizza Celentano Максим Храмов оголосив про паузу в розвитку бренду і закриття закладів в Києві.

Дивися повний текст Власник Pizza Celentano пояснив, чому закриває заклади в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:25

А Тернопіль чо закрився?
igorbuda52
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