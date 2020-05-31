Власник мережі столичних ресторанів Pizza Celentano Максим Храмов оголосив про паузу в розвитку бренду і закриття закладів в Києві.
Дивися повний текст Власник Pizza Celentano пояснив, чому закриває заклади в Києві.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:25
Власник Pizza Celentano пояснив, чому закриває заклади в...
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Дивися повний текст Власник Pizza Celentano пояснив, чому закриває заклади в Києві.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:20
?
я из этого объяснения ничего не понял.
-Рестораны в Киеве закроют? Все?
-от помещений избавятся?
-или помещения оставят и потом ребрендинг сделают?
-каркнтин не виноват...то есть просто сами прошляпили усиление конкуренции?
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:52
Думаю вопрос в дорогой ареде именно в киеве.
выгоднее закрыться на время яем работать на жадных орендодателей
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