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Уряд розкрив умови меморандуму:
зниження "зеленого"...

Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:00

Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила в.о міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання уряду.

Дивися повний текст Уряд розкрив умови меморандуму: зниження \"зеленого\" тарифу, \"сонячні\" аукціони.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:00

Немного текст по-дебильному написан. Цену на аукционе определять для всех СЭС или только для введенных в эксплуатацию с 1 июля 2020, а уже введенные будут доить пересечного по утвержденному ранее тарифу?
summacut
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