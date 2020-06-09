Про це повідомила в.о міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання уряду.
Дивися повний текст Уряд розкрив умови меморандуму: зниження \"зеленого\" тарифу, \"сонячні\" аукціони.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:00
Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розкрив умови меморандуму: зниження \"зеленого\" тарифу, \"сонячні\" аукціони.
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:00
Немного текст по-дебильному написан. Цену на аукционе определять для всех СЭС или только для введенных в эксплуатацию с 1 июля 2020, а уже введенные будут доить пересечного по утвержденному ранее тарифу?
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:17
Снизить гарантированные тарифы,
Большего идиотизма - трудно придумать.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:41
И шо теперь делать ?
Люди денег положили в панели, думали себе тихонько пересидеть и пыль с них протирать, а тут на тебе..
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