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ПриватБанк почали штрафувати
за неповернення депозиту...

ПриватБанк почали штрафувати за неповернення депозиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:06

ПриватБанк почали штрафувати за неповернення депозиту...

Пропонуємо до обговорення:
Державний виконавець наклав два штрафи на державний "ПриватБанк" в розмірі приблизно 5 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за невиконання рішення про виплату офшорній компанії братів Суркісів понад 257 мільйонів доларів.

Дивися повний текст ПриватБанк почали штрафувати за неповернення депозиту Суркісам.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:06

257 млн долл. неплохо так косит бабло облэнерго
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