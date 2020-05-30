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ПриватБанк почали штрафувати за неповернення депозиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Державний виконавець наклав два штрафи на державний "ПриватБанк" в розмірі приблизно 5 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за невиконання рішення про виплату офшорній компанії братів Суркісів понад 257 мільйонів доларів.
Дивися повний текст ПриватБанк почали штрафувати за неповернення депозиту Суркісам
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:06
257 млн долл. неплохо так косит бабло облэнерго
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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