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Як відшкодовуються вклади
в іноземній валюті - ФГВФО

Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20

Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Фонд гарантування":https://www.facebook.com/fg.gov.ua/posts/2917389755045625

Дивися повний текст Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20

Вот что интересно -"Сумма вклада вместе с начисленными процентами перечисляется по официальному курсу НБУ в день введения временной администрации". Думается что только после всех судов , кассаций (на это могут уйти мноогие годы ) , и только после 3 или 5 лет после подведения итогов пересчитают баксы (если они еще будут ходить) по курсу на момент введения администрации , и если останемся живы к тому моменту чисто физически, дааааа сказать нечего..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:09

  SerDem написав:Вот что интересно -"Сумма вклада вместе с начисленными процентами перечисляется по официальному курсу НБУ в день введения временной администрации". Думается что только после всех судов , кассаций (на это могут уйти мноогие годы ) , и только после 3 или 5 лет после подведения итогов пересчитают баксы (если они еще будут ходить) по курсу на момент введения администрации , и если останемся живы к тому моменту чисто физически, дааааа сказать нечего..

А что именно так удивило? -- этой норме уже сто лет в обед...
_hunter
 
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