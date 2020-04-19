Про це пише "Фонд гарантування":https://www.facebook.com/fg.gov.ua/posts/2917389755045625
Дивися повний текст Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20
Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відшкодовуються вклади в іноземній валюті - ФГВФО.
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20
Вот что интересно -"Сумма вклада вместе с начисленными процентами перечисляется по официальному курсу НБУ в день введения временной администрации". Думается что только после всех судов , кассаций (на это могут уйти мноогие годы ) , и только после 3 или 5 лет после подведения итогов пересчитают баксы (если они еще будут ходить) по курсу на момент введения администрации , и если останемся живы к тому моменту чисто физически, дааааа сказать нечего..
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:09
А что именно так удивило? -- этой норме уже сто лет в обед...
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