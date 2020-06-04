Про це повідомиив регулятор на с тоєму сайті.
Дивися повний текст НБУ розповів, на що звернути увагу при відкритті депозиту.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:54
НБУ розповів, на що звернути увагу при відкритті депозиту
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Дивися повний текст НБУ розповів, на що звернути увагу при відкритті депозиту.
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:55
Наш сюжет – про українського захисника Федора Юндіна. З перших днів пострілів він добровольцем рушив на війну. Додому повернувся із великими планами, але вдома чекали тільки великі проблеми. Захистити власний дім від банальної розрухи – справа не з простих. До армії Федір мав збереження, які на час служби залишив у комерційному банку. І залишився – ні з чим! Як зникали безвісти гроші українців і закривалися банки? Більше читайте тут:
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