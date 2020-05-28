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Кличко назвав терміни закінчення ремонту Борщагівського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:56
Пропонуємо до обговорення:
У Києві до кінця цього року планується повністю завершити ремонт Борщагівського мосту. Наразі ремонтні роботи проводяться на частині мосту у бік Борщагівки.
Дивися повний текст Кличко назвав терміни закінчення ремонту Борщагівського мосту (відео)
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:56
Поздравляю жителей Борщаговки. )))
А Шулявку когда достроят?
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unicdima
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