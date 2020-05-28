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Кличко назвав терміни закінчення
ремонту Борщагівського...

Кличко назвав терміни закінчення ремонту Борщагівського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:56

Кличко назвав терміни закінчення ремонту Борщагівського...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві до кінця цього року планується повністю завершити ремонт Борщагівського мосту. Наразі ремонтні роботи проводяться на частині мосту у бік Борщагівки.

Дивися повний текст Кличко назвав терміни закінчення ремонту Борщагівського мосту (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:56

Поздравляю жителей Борщаговки. )))
А Шулявку когда достроят?
unicdima
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