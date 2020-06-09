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На доплати структурам МВС
виділили 2,7 мільярда

На доплати структурам МВС виділили 2,7 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:32

На доплати структурам МВС виділили 2,7 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін на засіданні 10 червня виділив МВС 2,7 млрд грн на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом.

Дивися повний текст На доплати структурам МВС виділили 2,7 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:32

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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