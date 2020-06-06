Українці в наступному опалювальному сезоні можуть менше заплатити за комунальні послуги.
Дивися повний текст Прем'єр розповів про тарифи на комуналку в новому опалювальному сезоні.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:33
Прем'єр розповів про тарифи на комуналку в новому...
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Дивися повний текст Прем'єр розповів про тарифи на комуналку в новому опалювальному сезоні.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:33
Уже "меньше" заплатили в прошедшем, при теплой зиме. Спасибо слуги народные за заботу.
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