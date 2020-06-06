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Прем'єр розповів про тарифи
на комуналку в новому...

Прем'єр розповів про тарифи на комуналку в новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:33

Прем'єр розповів про тарифи на комуналку в новому...

Пропонуємо до обговорення:
Українці в наступному опалювальному сезоні можуть менше заплатити за комунальні послуги.

Дивися повний текст Прем'єр розповів про тарифи на комуналку в новому опалювальному сезоні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:33

Уже "меньше" заплатили в прошедшем, при теплой зиме. Спасибо слуги народные за заботу.
ruvex
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