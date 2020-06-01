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У столиці запропонували запровадити нові обмеження швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34
Пропонуємо до обговорення:
У мерію звернулися з ініціативою обмежити швидкість руху на мостах до 80 км / ч.
Дивися повний текст У столиці запропонували запровадити нові обмеження швидкості
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