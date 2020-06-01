У мерію звернулися з ініціативою обмежити швидкість руху на мостах до 80 км / ч.
Дивися повний текст У столиці запропонували запровадити нові обмеження швидкості.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34
У столиці запропонували запровадити нові обмеження швидкості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці запропонували запровадити нові обмеження швидкості.
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:08
Заголовок, как всегда, странный: почему бы не написать "предложили увеличить лимит на некоторых участках"? -- но петиция здравая.
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