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Конфіскація авто і штраф 1 млн
грн: Українець намагався...

Конфіскація авто і штраф 1 млн грн: Українець намагався...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:20

Конфіскація авто і штраф 1 млн грн: Українець намагався...

Пропонуємо до обговорення:
Українець понесе відповідальність: у нього конфіскують електроавтомобіль і доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від вартості «TESLA» – понад 1 млн грн.

Дивися повний текст Конфіскація авто і штраф 1 млн грн: Українець намагався незаконно провезти Tesla через кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:21

Странно, электромобили освобождены от уплаты налогов. Смысл было делать такие махинации?
papchik
 
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