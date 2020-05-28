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Конфіскація авто і штраф 1 млн грн: Українець намагався...
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:20
Пропонуємо до обговорення:
Українець понесе відповідальність: у нього конфіскують електроавтомобіль і доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від вартості «TESLA» – понад 1 млн грн.
Дивися повний текст Конфіскація авто і штраф 1 млн грн: Українець намагався незаконно провезти Tesla через кордон
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R2
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:21
Странно, электромобили освобождены от уплаты налогов. Смысл было делать такие махинации?
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papchik
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25
papchik написав:
Странно, электромобили освобождены от уплаты налогов
. Смысл было делать такие махинации?
Только от акциза, вроде.
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_hunter
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 06:04
І від ПДВ теж. Тому дійсно дивно, навіщо було ціну занижувати
UPD
А, ввозив він авто в 2018му, а електромобілі звільнили від сплати ПДВ у 2019му. Тому певний сенс тоді був
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Taras Rudko
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