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"Ми глибоко просіли": Шмигаль
назвав можливі терміни...

"Ми глибоко просіли": Шмигаль назвав можливі терміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:24

"Ми глибоко просіли": Шмигаль назвав можливі терміни...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знаходиться у економічній кризі.

Дивися повний текст \"Ми глибоко просіли\": Шмигаль назвав можливі терміни відновлення економіки.
R2
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amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:35

Красти менше треба
просіли вони панімаєш... :mrgreen:
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greenozon
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