"Ми глибоко просіли": Шмигаль назвав можливі терміни...

Додано: Чет 11 чер, 2020 07:49

А можно про рабочие места поподробнее.

А то очередной ложью попахивает.



ЗЫ Вообще, статистика по количеству рабочих мест должна быть чуть ли не центральной темой в разделе экономика. Однако украинскую статистику по данному вопросу, приходится чуть ли не по кусочкам собирать.