Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знаходиться у економічній кризі.
Дивися повний текст \"Ми глибоко просіли\": Шмигаль назвав можливі терміни відновлення економіки.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:24
"Ми глибоко просіли": Шмигаль назвав можливі терміни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Ми глибоко просіли\": Шмигаль назвав можливі терміни відновлення економіки.
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:24
Уже лето, где посадки?
Просадки нам не надо! Нужны показательные посадки!
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:35
Красти менше треба
просіли вони панімаєш...
+50грн !
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Додано: Чет 11 чер, 2020 05:36
Re: "Мы глубоко просели"
Зато бабушек стареньких и больных спасли от напасти, а молодые сами выкарабкаются. Главное что мы на масках и прочем ненужном дерьме заработали.
Додано: Чет 11 чер, 2020 07:40
Re:
Я бы сказал по самые помидоры......
Додано: Чет 11 чер, 2020 07:49
А можно про рабочие места поподробнее.
А то очередной ложью попахивает.
ЗЫ Вообще, статистика по количеству рабочих мест должна быть чуть ли не центральной темой в разделе экономика. Однако украинскую статистику по данному вопросу, приходится чуть ли не по кусочкам собирать.
Теперь уже точно не вернусь
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