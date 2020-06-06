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З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.
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.
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