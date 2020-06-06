Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.
Дивися повний текст З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:31
З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:14
Матом нельзя - забанят - а цензурных слов и выражений, увы, не подобрать (((
|