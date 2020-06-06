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З 1 липня підвищать
пенсії: кому і на скільки

З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:31

З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.

Дивися повний текст З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:14

Матом нельзя - забанят - а цензурных слов и выражений, увы, не подобрать (((
sashamaestro1977
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