Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.
Дивися повний текст З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:31
З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:31
Бабуля отработала больше 40 лет с зарплатой в ссср 300 руб имеет пенсию 2000 грн. Если я отработаю 15 лет то буду получать 1700 грн. А для того чтобы получать хотя бы 2000 грн, я должен отработать еще 20 лет и как минимум в месяц платить в пенсионный 1040 грн и налогами 945 грн.
Чтобы мне потом на пенсию надбавили 300 грн я сейчас должен буду заплатить 1040 грн. И это при том если я доживу до 65 лет.
Я должен за следующие 20 лет отдать $9300 под какие то риски. Эти $9300 лучше потом добавить к 1700 грн в месяц.
Кого они хотят нае..?
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 11 чер, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:33
По поводу накопительных пенсий. Если грохнется то место где будут ваши накопления, то по недавно принятым законами, вы не будете иметь право даже в суд подать.
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