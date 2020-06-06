З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки

Додано: Чет 11 чер, 2020 21:31

Бабуля отработала больше 40 лет с зарплатой в ссср 300 руб имеет пенсию 2000 грн. Если я отработаю 15 лет то буду получать 1700 грн. А для того чтобы получать хотя бы 2000 грн, я должен отработать еще 20 лет и как минимум в месяц платить в пенсионный 1040 грн и налогами 945 грн.

Чтобы мне потом на пенсию надбавили 300 грн я сейчас должен буду заплатить 1040 грн. И это при том если я доживу до 65 лет.

Я должен за следующие 20 лет отдать $9300 под какие то риски. Эти $9300 лучше потом добавить к 1700 грн в месяц.

Кого они хотят нае..?