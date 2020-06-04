|
|
Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:59
Пропонуємо до обговорення:
У рамках запровадження електронного акцизу в уряді обговорюється пропозиція ввести цьогоріч попляшковий облік бізнесом алкогольних напоїв. Бізнес - проти.
Дивися повний текст Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати систему сканування кожної пляшки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88706
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:59
Помимо импорта, еще грохнут малого и среднего производителя, в угоду гигантам.
-
dnnikolay74
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 04.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|782
|
|
|15
|923
|
|
|1
|232
|