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Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:59
Пропонуємо до обговорення:
У рамках запровадження електронного акцизу в уряді обговорюється пропозиція ввести цьогоріч попляшковий облік бізнесом алкогольних напоїв. Бізнес - проти.
Дивися повний текст Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати систему сканування кожної пляшки
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:59
Помимо импорта, еще грохнут малого и среднего производителя, в угоду гигантам.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:35
Що занадто, то не здраво
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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