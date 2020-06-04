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Електронний акциз: бізнес
просить не впроваджувати...

Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:59

Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках запровадження електронного акцизу в уряді обговорюється пропозиція ввести цьогоріч попляшковий облік бізнесом алкогольних напоїв. Бізнес - проти.

Дивися повний текст Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати систему сканування кожної пляшки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:59

Помимо импорта, еще грохнут малого и среднего производителя, в угоду гигантам.
dnnikolay74
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Що занадто, то не здраво
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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