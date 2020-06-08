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У Мінфіні повідомили, куди
спрямують €500 млн від ЄС

У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00

У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Транш сприятиме фінансовій стабільності в Україні після удару по економіці у зв'язку з пандемією COVID-19.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00

Зачем Украине все эти внешние ресурсы? В стране полно валюты - взгляните на электронные декларации "элиты"
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:10

Ну в декларации не значит в стране, к сожалению...
drageryort
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