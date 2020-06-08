Транш сприятиме фінансовій стабільності в Україні після удару по економіці у зв'язку з пандемією COVID-19.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00
У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС
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Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00
Зачем Украине все эти внешние ресурсы? В стране полно валюты - взгляните на электронные декларации "элиты"
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