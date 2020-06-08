Транш сприятиме фінансовій стабільності в Україні після удару по економіці у зв'язку з пандемією COVID-19.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00
У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС
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Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, куди спрямують €500 млн від ЄС.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:00
Зачем Украине все эти внешние ресурсы? В стране полно валюты - взгляните на электронные декларации "элиты"
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:27
Куда-куда , себе любимым на карман, посмотрите на декларации любого чиновника который который пилит бюджет.
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:08
Что вы как маленькие, задаёте глупые вопросы "куда да куда?". Вам же чёрным по белому написали - "Полученные (заёмные внешние!) средства будут ... способствовать уменьшению внешнего финансового давления" Неожиданно, правда!
Чтобы уменьшить внешний кредит, нужно.... взять еще один кредит!
Л - логика.
PS: наша экономика уже давно "наркоман" на игле у МВФ. Смена президента уже ничего не решает. К сожалению.
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