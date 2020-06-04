Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:07
Банки знизили ставки за депозитами
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Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами.
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