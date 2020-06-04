RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки знизили
ставки за депозитами

Банки знизили ставки за депозитами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:07

Банки знизили ставки за депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88706
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«30-річний айтішник»: банки визначили бажаного... 1, 2
R2 » Нед 07 чер, 2020 08:56
10 1266
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 22:27
Faceless
"Нафтогаз" буде продавати газ населенню через банки
R2 » Чет 04 чер, 2020 17:32
2 574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 00:17
Alex2007
Після карантину банки мають провести реструктуризацію...
R2 » Сер 03 чер, 2020 22:40
1 296
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 22:41
miobp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86704)
11.06.2020 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.