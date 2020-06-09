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Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".
Дивися повний текст Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання \"Укрбуду\"
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:44
А Микитась бедный продолжает страдать дома ? :)
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Igorten
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:30
Igorten написав:
А Микитась бедный продолжает страдать дома ?
Пусть напомнит Кличко как подвозил его на своём самолёте. А то как кататься и давать за откаты выгранные тендера, то знаком, а как рассчитываться с лоха и-инвесторами, то он тут ни при чем
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shapo
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