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Зеленський підключив Шмигаля
до вирішення питання "Укрбуду"

Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:44

Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Дивися повний текст Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:44

А Микитась бедный продолжает страдать дома ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:30

  Igorten написав:А Микитась бедный продолжает страдать дома ? :)

Пусть напомнит Кличко как подвозил его на своём самолёте. А то как кататься и давать за откаты выгранные тендера, то знаком, а как рассчитываться с лоха и-инвесторами, то он тут ни при чем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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