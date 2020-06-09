Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"
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Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".
Прорахувати всі ризики при інвестуванні в новобудови дуже важко. І будь-який юрист вам заборонить це робити. Та людей це не зупиняє. І потрібно мати дуже вагомі аргументи у збільшенні ціни квартири, щоб в це поринати. Непоганий блог про доцільність придбання квартири, і як звести ризики до мінімуму.
А по Укрбуду вся та катавасія розпочалась через те, що Микитась мутив з землею і квартирами. І єдиний варіант все це добудувати - щоб все так і залишилось. Ось така логіка. Але тут вже чиновники з міноборони і інших відомств не хочуть підставлятись. І почали переглядати умови, щоб прикрити свій зад. А це стопорить процес вже для КМБ. Який не проти будувати на старих умовах, ще й отримати якісь грошові надходження від уряду. І це реальність. Картковий будинок. Якось працювало, і це не класична піраміда. Просто коли ти змінюєш одні умови в процесі - то змінюється все. І простіше все відкотити до заводських налаштувань і добудувати. Прибравши тільки людину яка це все заварила.
RomaL написав:Прорахувати всі ризики при інвестуванні в новобудови дуже важко. І будь-який юрист вам заборонить це робити. Та людей це не зупиняє. І потрібно мати дуже вагомі аргументи у збільшенні ціни квартири, щоб в це поринати. Непоганий блог про доцільність придбання квартири, і як звести ризики до мінімуму.
А по Укрбуду вся та катавасія розпочалась через те, що Микитась мутив з землею і квартирами. І єдиний варіант все це добудувати - щоб все так і залишилось. Ось така логіка. Але тут вже чиновники з міноборони і інших відомств не хочуть підставлятись. І почали переглядати умови, щоб прикрити свій зад. А це стопорить процес вже для КМБ. Який не проти будувати на старих умовах, ще й отримати якісь грошові надходження від уряду. І це реальність. Картковий будинок. Якось працювало, і це не класична піраміда. Просто коли ти змінюєш одні умови в процесі - то змінюється все. І простіше все відкотити до заводських налаштувань і добудувати. Прибравши тільки людину яка це все заварила.
Все проблемы Укрбуда начались с проигрыша Порошенко на выборах. За свою землю МО всегда хотел оттяпать побольше квартир когда там менялось руководство и у новых обострялся аппетит,но к такой глобальной остановке объектов это не приводило и тушилось обычно за пару дней взяткой очередному вояке в лампасах или прокурорских погонах. КМБ такая же проблематичная контора с ещё более худшим качеством строительства, им бы свои объекты вытянуть. А эти им навязали сверху и они будут изображать деятельность, но не строить, так что инвесторам Укрбуда можно только посочувствовать