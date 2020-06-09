Додано: Чет 11 чер, 2020 13:46

Прорахувати всі ризики при інвестуванні в новобудови дуже важко. І будь-який юрист вам заборонить це робити. Та людей це не зупиняє. І потрібно мати дуже вагомі аргументи у збільшенні ціни квартири, щоб в це поринати.Непоганийпро доцільність придбання квартири, і як звести ризики до мінімуму.А по Укрбуду вся та катавасія розпочалась через те, що Микитась мутив з землею і квартирами. І єдиний варіант все це добудувати - щоб все так і залишилось. Ось така логіка.Але тут вже чиновники з міноборони і інших відомств не хочуть підставлятись. І почали переглядати умови, щоб прикрити свій зад.А це стопорить процес вже для КМБ. Який не проти будувати на старих умовах, ще й отримати якісь грошові надходження від уряду. І це реальність. Картковий будинок. Якось працювало, і це не класична піраміда. Просто коли ти змінюєш одні умови в процесі - то змінюється все. І простіше все відкотити до заводських налаштувань і добудувати. Прибравши тільки людину яка це все заварила.