НБУ прогнозує цього року падіння економіки на 5%. Коли економічна криза дійде до найвищої точки.
Дивися повний текст Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав терміни.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:50
Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав терміни.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:50
Так пишут же Зе что все в шоколаде ! Га велики пересаживаться пока рано , транш получим Гривна самая крепкая валюта мира , пик коронавируса впереди но карантин снят почти , все в шоколаде а тут такая брехливая статья , бюджет тоже обещался наполниться святым духом все прекрасно ...
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