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Пік економічної кризи зовсім
поруч - економіст назвав...

Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:50

Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ прогнозує цього року падіння економіки на 5%. Коли економічна криза дійде до найвищої точки.

Дивися повний текст Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав терміни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:50

Так пишут же Зе что все в шоколаде ! Га велики пересаживаться пока рано , транш получим Гривна самая крепкая валюта мира , пик коронавируса впереди но карантин снят почти , все в шоколаде а тут такая брехливая статья , бюджет тоже обещался наполниться святым духом все прекрасно ...
macho070707
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