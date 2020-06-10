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Президент назвав умови
відставки Авакова

Президент назвав умови відставки Авакова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:43

Президент назвав умови відставки Авакова

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент повідомили в інтерв'ю "Українській правді".

Дивися повний текст Президент назвав умови відставки Авакова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:43

"А якби на моєму місці був якийсь дурачок?!" © Володимир Ссанич
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:11

Здається, з цими справами все дуже однозначно. Цікаво тільки, коли будуть шукати справжніх вбивць Шеремета? Поки судять випадкових людей, справжні вбивці на волі.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:18

Арсен Аваков может уйти в отставку только после завершения дела об убийстве Павла Шеремета

Аваков наверное аплодирует стоя, теперь ему нет смысла расследовать и завершать дело об убийстве Шеремета :)

Господин президент, может прежде чем ... посоветуйтесь хоть с со своими советниками что ли ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:01

Браво! Пряников насыпал, а где кнут и посадки?
Где наказания насильникам из Кагарлыка, и стрелкам из Броваров?
Вся система МВД это профанация!
Половину нужно уволить а вторую посадить!
Они же все друг друга знают и понимают кто чем дышит и что намерен делать! Как можно должностное лицо которое обязано доложить о правонарушении внутри системы оправдывать? Это же нонсенс!
amorroma_amorroma
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