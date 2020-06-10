Про це президент повідомили в інтерв'ю "Українській правді".
Дивися повний текст Президент назвав умови відставки Авакова.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:43
Президент назвав умови відставки Авакова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент назвав умови відставки Авакова.
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:11
Здається, з цими справами все дуже однозначно. Цікаво тільки, коли будуть шукати справжніх вбивць Шеремета? Поки судять випадкових людей, справжні вбивці на волі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:18
Аваков наверное аплодирует стоя, теперь ему нет смысла расследовать и завершать дело об убийстве Шеремета
Господин президент, может прежде чем ... посоветуйтесь хоть с со своими советниками что ли
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:01
Браво! Пряников насыпал, а где кнут и посадки?
Где наказания насильникам из Кагарлыка, и стрелкам из Броваров?
Вся система МВД это профанация!
Половину нужно уволить а вторую посадить!
Они же все друг друга знают и понимают кто чем дышит и что намерен делать! Как можно должностное лицо которое обязано доложить о правонарушении внутри системы оправдывать? Это же нонсенс!
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:17
Отмазка в стиле Вечернего квартала! Сказал бы прямо - Аваков не по зубам!!!
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