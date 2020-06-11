Президент назвав умови відставки Авакова

Додано: Чет 11 чер, 2020 23:27

Скорее Аваков отправит Зелёного в отставку, чем наоборот. У президента есть только одна задача - никого не трогая спокойно досидеть свой срок, остальное-побоку.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.